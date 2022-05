Radu Dragusin poate pleca de la Juventus la finalul acestui sezon

Florin Manea, agentul lui Dragusin (foto stanga), a anuntat ca are o oferta concreta, in valoare de 8 milioane de euro, pentru tanarul fundas. Imprumutat de Juventus la Selernitana, fundasul de 20 de ani a avut sapte aparitii in tricoul echipei aflate, in acest moment, pe loc care ii asigura mentinerea in Serie A. Gruparea antrenata de Davide Nicola este neinvinsa de sapte meciuri. "Juventus i-a dat bani ca sa prelungeasca intelegerea, Sampdoria l-a bagat, Salernitana l-a bagat. Toti sunt slabi, ... citeste toata stirea