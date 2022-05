Radu pleaca de la Inter

Portarul Ionut Radu (foto) ar urma sa plece de la Inter Milano in aceasta vara, doua cluburi fiind interesate sa il imprumute, noteaza fcinternews.it.Gruparile interesate sunt Lecce si Cremonese, promovate in Serie A, ambele contactandu-l pe agentul jucatorului, Oscar Damiani. Jucatorul are cateva saptamani sa ia o decizie.Perioada petrecuta de Ionut Radu la Internazionale Milano poate fi considerata una de cosmar din punct de vedere al minutelor jucate.Portarul de 24 de ani a fost mai ... citeste toata stirea