Raducioiu, amuzat de declaratiile lui Strizu

Florin Raducioiu(foto), fostul component al nationalei Romaniei, l-a luat peste picior pe Leo Strizu, antrenorul principal, din acte, al FCSB-ului, dupa declaratia de la finalul FC Voluntari - FCSB 1-2. In urma victoriei de la Voluntari, FCSB a urcat pe locul 3 in clasamentul Ligii 1, devansand-o pe Rapid. Pentru FCSB, ambele goluri au fost marcate de Malcom Edjouma, in timp ce unicul gol al ilfovenilor a fost semnat de Marcelo Lopes. Florin Raducioiu s-a amuzat pe seama discursului lui Leo ... citeste toata stirea