Tenismanul spaniol Rafael Nadal (foto), in varsta de 37 de ani, a reafirmat, luni seara, la postul spaniol Movistar +, ca s-ar putea retrage la sfarsitul anului 2024. "Am spus ca este posibil ca 2024 sa fie ultimul meu an, imi mentin aceasta afirmatie, dar nu o pot confirma 100% pentru ca nu stiu", a declarat Rafael Nadal intr-un interviu acordat canalului Movistar +, afirmand ca este "nerabdator sa joace din nou si sa fie din nou competitiv". "Dar ideea nu este sa ma intorc si sa castig Roland ... citeste toata stirea