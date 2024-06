Rafael van der Vaart, mai incantat de romani, decat de batavii sai

Rafael van der Vaart (foto), fost international olandez, a prefatat duelul dintre nationala tarii sale si Romania, din optimile Campionatului European. Vicecampion mondial in 2010, olandezul a numit 3 jucatori romani pe care i-a remarcat in faza grupelor. Romania va intalni Olanda in optimile de la EURO 2024. Cele doua selectionate se vor infrunta din nou intr-un meci oficial dupa mai bine de 11 ani. Romania pierdea in fata "Portocalei Mecanice" in ambele meciuri din preliminariile ... citește toată știrea