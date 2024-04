Ralph Brasov, campioana a Romaniei la baschet in fotoliu rulant

In weekendul trecut, sala Transilvania din Sibiu a fost gazda Cupei Romaniei la Baschet in fotoliu rulant, competitie organizata de Federatia Romana de Baschet cu sprijinul Kaufland Romania.Dupa un parcurs perfect, ACS Ralph Brasov, a reusit sa-si adjudece trofeul, respectandu-si statutul de campioana nationala la Baschet in fotoliu rulant din sezonul precedent.Pana in finala Cupei, echipa brasoveana a dispus de Special Olympics Satu Mare, Salvia Cluj Napoca si Temerari Arad. In ultimul act ... citește toată știrea