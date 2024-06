Raman si Kantor si Stojsavljevic

Vlad Kantor continua alaturi de Corona Brasov pentru inca un sezon. Jucator de baza al echipei, acesta va juca pentru al doilea sezon alaturi de echipa brasoveana."Sunt foarte fericit ca voi continua in sezonul urmator cu Corona Brasov. Sezonul trecut a fost unul plin de surprize, de la intrarea echipei in Divizia A, pana la castigarea campionatului. Toate acestea nu puteau fi indeplinite fara indrumarea antrenorului principal, a staffului tehnic dar si a echipei. Am fost inchegati, am fost o ... citește toată știrea