FC Brasov a inceput pregatirea viitorului sezon, deocamdata cu partea administrativa. Conducerea clubului a demarat negocierile cu jucatorii pe care se va baza si anul viitor, deocamdata existand acorduri cu 7-8 dintre ei, urmand ca in aceasta perioada sa se discute Presedintele Marin Mitran a transmis si ca a batut palma si pentru prelungirea colaborarii cu stafful lui Dan Alexa, care va ramane si sezonul viitor sub Tampa. In plus, se doreste realizarea a cel mult 4-5 transferuri care sa aduca ... citeste toata stirea