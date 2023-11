CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud a trecut de CSM Corona cu 33-28 (17-19), dupa ce echipa Brasovului a condus timp de 45 de minute jocul. Dupa 11 etape, Corona ocupa locul 10, cu 10 puncte, in clasamentul Ligii Florilor, iar in ultimele doua etape din turul campionatului, in ianuarie, va intalni Magura Cisnadie (acasa) si SCM Ramnicu Valcea (in deplasare).Dupa jocul de la Bistrita, ramane, insa, debutul senzational al portarului Ana Totoescu. Aceasta a prins in premiera lotul primei echipe, in ... citeste toata stirea