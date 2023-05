Fundasul stanga, Tudor Oltean, si-a prelungit contractul cu FC Brasov. In acest sezon, fundasul de 20 de ani a fost unul dintre oamenii de baza ai lui Dan Alexa, jucand in aproape toate meciurile. Tudor Oltean a jucat in total 24 de jocuri, dintre care 20 ca titular. A adunat in total 1.741 de minute fiind unul dintre stegarii cu cele mai multe minute in acest sezon.Conducerea ... citeste toata stirea