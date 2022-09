Ramas bun, Hidi!

Florin Hidisan (foto), fost fotbalist care a jucat peste 100 de meciuri in prima liga din Romania si a imbracat si tricoul lui FC Brasov, a murit la doar 40 de ani. Potrivit GSP, Hidisan s-a luptat in ultimul an cu o forma grava de cancer la stomac, iar boala s-a agravat in ultima perioada. Fostul sportiv ajunsese sa cantareasca doar 43 de kilograme si facea cu greu fata sedintelor de chimioterapie. Pentru Hidisan s-au facut mai multe apeluri umanitare de-a lungul ultimelor luni, in ... citeste toata stirea