Ramos infirma interesul pentru San Diego, echipa din MLS

Sergio Ramos - foto - (38 de ani) mai are contract cu Sevilla pana la finalul acestui sezon si exista sanse foarte mari sa nu se retraga de la echipa pe care o considera "acasa". Intrebat despre o eventuala trecere la San Diego, in MLS, Sergio Ramos a spus lucrurilor pe nume. "Nu am nimic clar, traiesc zi de zi. Traiesc in prezent si imi place sa ma bucur de el. Nu este nimic decis. Nu am fost niciodata in San Diego. Ne vom concentra pe cele doua jocuri ramase", ... citește toată știrea