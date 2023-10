Vicecampioana Rapid Bucuresti a fost invinsa duminica, in deplasare, de formatia franceza Metz Handball, scor 33-22 (16-10), in etapa a V-a din grupa B a Ligii Campionilor. Principalele marcatoare ale partidei au fost Jorgensen 11 goluri, pentru Metz, respectiv Janjusevic 4, Lopez 3, pentru Rapid. In celelalte meciuri din etapa a V-a s-au inregistrat rezultatele: Krim Ljbljana - Vipers 24-24, Ikast - Lubin 41-29, Team Esbjerg - FTC Budapesta ... citeste toata stirea