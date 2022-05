Rapid, campioana Romaniei dupa 19 ani

Rapid Bucuresti a castigat titlul de campioana a Romaniei la handbal feminin, duminica, dupa ce a invins-o pe SCM Ramnicu Valcea cu scorul de 35-27 (16-17), in deplasare, in etapa a 26-a (ultima) a Ligii Nationale.SCM Ramnicu Valcea a condus la pauza cu 17-16, iar ultima oara a fost in avantaj in min. 34, scor 19-18, dupa care a primit cinci goluri la rand, Rapid desprinzandu-se la 23-19. In min. 44, gazdele au reusit sa se apropie la un singur gol, 23-24, dar apoi echipa pregatita de Carlos ... citeste toata stirea