Rapid i-a "smuls" un punct lui Sepsi

Rapid Bucuresti a terminat la egalitate cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, 1-1 (0-0), vineri seara, pe teren propriu, la Mioveni, in primul meci din etapa a 26-a a Ligii I de fotbal.Rapid a smuls egalul in extremis, printr-un gol marcat in minutele aditionale de Alex Ionita II (90+2), cu un lob peste portarul Roland Niczuly, iesit hazardat la o minge inalta in marginea careului mare.Sepsi OSK deschisese scorul in min. 50, prin Marius Stefanescu (50), cu un sut din voleu, la centrarea lui ... citeste toata stirea