Rapid l-a transferat pe belgianul Emmers (23 de ani), de la Roda

Xian Emmers (foto) a semnat un contract valabil pentru doua sezoane cu Rapid, dupa cum a anuntat gruparea giulesteana pe retelele sociale. "Sunt foarte fericit si entuziasmat sa semnez cu Rapid. Am asteptat mult timp, asa ca sunt nerabdator sa cunosc suporterii. Am auzit multe despre ei, ca sunt minunati. Abia astept sa simt atmosfera. Stiu ca Rapid a renascut si ca acum isi recladeste parcursul in fotbal. Este similar cu punctul in care se afla cariera mea in momentul de fata. Este o potrivire ... citeste toata stirea