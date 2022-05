Rapidul nu poate juca barajul pentru Conference League

FRF a decis ca Rapid nu poate sa joace barajul de Conference League, chiar daca Sepisi Sfantu Gheorghe va castiga Cupa Romaniei, scrie prosport.ro. Dupa infrangerea, scor 2-3, cu CS Mioveni, elevii lui Adi Mutu si-au luat ramas bun de la gandul ca vor juca in cupele europene. Desi regulamentul nu mentioneaza clar ce se intampla in cazul in care o echipa aflata care se afla de baraj in clasament castiga Cupa, federatia invoca faptul ca in Regulamentul de Organizare a Activitatii Fotbalistice ... citeste toata stirea