Rapidul ramane fara Hromada, minim patru luni

Lovitura grea incasata de Rapid! Accidentarea lui Hromada este mult mai serioasa decat se anticipa si va fi operat. Fotbalistul slovac a ajuns la Rapid in aceasta iarna, sub forma de imprumut de la Slavia Praga. Jakub Hromada s-a impus, in ultima perioada, in primul 11 al echipei din Giulesti. Mijlocasul a iesit de pe teren, in minutul 50 al duelului cu FCSB, in urma unei accidentari. Hromada a fost atunci urcat pe targa si dus la spital. Acum, Robert Nita a dezvaluit ca accidentarea lui ... citește toată știrea