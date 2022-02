Rapidul si-a adus un inter campion european

CS Rapid Bucuresti, lider in Liga Florilor, prima divizie de handbal masculin din Romania, a anuntat transferul interului francez Orlane Kanor (foto), valabil din sezonul viitor. Interul stanga francez, in varsta de 24 de ani, are o medalie de aur (2017) si una de argint (2021) cu nationala Frantei la Campionatul Mondial, dar si o medalie de aur (2018) si una de argint (2020) la Campionatul European. Kanor joaca din 2016 la clubul francez Metz Handball, cu care a ... citeste toata stirea