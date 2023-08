Atacantul brasovean Rares Burnete - foto - (19 ani) a debutat in Serie A si a contribuit la victoria obtinuta de Lecce in fata lui Lazio, scor 2-1, scrie gsp.ro. Tanarul fotbalist format de Coltea 1920 Brasov, trecut si pe la Academia Gheorghe Hagi, a impresionat sezonul trecut in campionatul de tineret al Italiei. A fost golgeterul competitiei si a contribuit la titlul cucerit de Lecce. Duminica, in prima runda din Serie A, Burnete a debutat la seniori. Impactul lui a fost imediat. Roberto ... citeste toata stirea