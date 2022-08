Rares Garalbatin, convocat la lotul national de badminton U19 pentru Europenele de la Belgrad

Rares Garalbatin, sportiv legitimat la ACS Kids Tampa Brasov, a fost convocat la lotul national de juniori U19 pentru a participa la Campionatele Europene de Badminton echipe si individual, ce vor avea loc la sfarsitul lunii, in Serbia, la Belgrad. Rares a fost selectionat de antrenorul lotului, Florentina Constantinescu, in urma evolutiilor din ce in ce mai apreciate din ultima vreme. In perioada 9-17 august, sportivul de la Kids Tampa va participa la un stagiu de pregatire, in Capitala, dupa ... citeste toata stirea