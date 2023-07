Young Boys Berna a reusit sa o invinga pe Lausanne, scor 2-1, in cadrul primei etape din campionatul Elvetiei. Campioana en-titre a avut "de furca" cu nou promovata in SuperLiga. Prima repriza s-a terminat la egalitate, iar toate cele trei goluri ale partidei s-au marcat in cea de-a doua parte a meciului.In minutul 51, Joel Monteiro a deschis scorul pentru Young Boys din pasa lui Fabian Rieder.Lausanne a replicat imediat, iar senegalezul Aliou Balde a egalat dupa doar doua minute din ... citeste toata stirea