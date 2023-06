Vestile bune continua pentru fanii Rapidului, asta dupa ce echipa a batut palma pentru transferul lui Denis Dragus (23 de ani), de la Standard Liege. Giulestenii sunt interesati si de aducerea lui Rares Ilie - foto - (20 de ani), fotbalist vandut vara trecuta, la Nice, pentru 5 milioane de euro. Romanul a fost imprumutat in partea a doua a sezonului trecut la Maccabi Haifa si se pare ca nu va face parte din planurile francezilor nici in viitorul sezon, noteaza presa din Hexagon. "In ceea ce ... citeste toata stirea