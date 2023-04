Meciul dintre Ripensia si FC Brasov a inceput cu un incident nefericit pentru ambele formatii. In minutul doi, Rares Lazar si Nicolae Sofran s-au ciocnit, iar jucatorul "galben-negrilor" a avut nevoie de cateva copci, insa este inafara orcarui pericol.In urma investigatiilor medicale pe care le-a facut mijlocasul, a reiesit faptul ca nu sunt probleme grave si in cel mult doua saptamani va fi apt de joc.Conform medicilor, Rares are la cap o plaga destul de mare, care are in jur de sase ... citeste toata stirea