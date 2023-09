Olimpic Cetate Rasnov a reusit a doua victorie cu 4-1 in debutul de campionat, impunandu-se pe Stadionul Tineretului in fata lui SR Brasov. Raul Druga a reusit o tripla (14, 21 - ambele din penalty si 68), iar Diego Alupoaie a inscris celalalt gol al trupei lui Petre Lucian, in timp ce pentru tanara formatie pregatita de Ionel Parvu a marcat Luca Gombos ((90).Si Olimpic Zarnesti a reusit o victorie la scor, 4-0, acasa, cu KSE Targu Secuiesc. Si la zarnesteni a fost vorba de un hattrick, ... citeste toata stirea