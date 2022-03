Rasnov - Blejoi, duel pentru ultimul loc in playoff

Olimpic Cetate Rasnov va primi, sambata, de la ora 15.00, vizita lui CS Blejoi, duel care poate confirma oficial prezenta elevilor lui Petre Lucian in playoff-ul Ligii a 3-a. Rasnovenii sunt pe locul patru, ultimul care asigura prezenta in playoff, cu 28 de puncte, iar prahovenii pe cinci, cu 24 de puncte.Olimpic Cetate s-a incurcat in prima etapa din 2022, acasa, cu Kids Tampa (1-2), astfel ca emotiile calificarii nu au fost inca risipite. "Galben-albastri" au nevoie macar de un punct, in ... citeste toata stirea