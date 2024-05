Rasnov - Campulung si Zarnesti - Kids Tampa in ultima etapa din playoff

Olimpic Cetate Rasnov - AFC Campulung Muscel 2022 si Olimpic Zarnesti - Kids Tampa Brasov sunt meciurile etapei a noua din playoff-ul Seriei a 5-a din Liga a 3-a. Astfel, in ultima runda de campionat, rasnovenii vor evolua vineri, de la ora 18.00, iar duelul dintre zarnesteni si "ursii" este programat sambata, de la ora 18.00.Situatia din playoff-ul C5 este clara in ceea ce priveste formatiile care vor participa la barajul de promovare in Liga a 2-a, iar daca Muscelul are "biletele" de mai ... citește toată știrea