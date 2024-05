Rasnov si Kids Tampa au incheiat sezonul cu victorii de orgoliu

Olimpic Cetate Rasnov a incheiat campionatul cu o victorie de orgoliu contra liderului AFC Campulung Muscel, scor 1-0 (0-0). Bogdan Rosu a inscris unicul gol al partidei (57). Astfel rasnovenii lui Petre Lucian s-au clasat pe a treia treapta a podiumului, la final de sezon, in Seria a 5-a a Ligii a 3-a.Un final asemanator de campionat a avut si ACS Kids Tampa, cu un succes de palmares in compania unei alte echipe care va juca in barajul de promovare. Baietii lui Liviu Negoita s-au impus cu ... citește toată știrea