Rasnov - Zarnesti si Kids Tampa - Campulung Muscel, in etapa a patra din playoff

Olimpic Cetate Rasnov si Olimpic Zarnesti se vor afla fata in fata in etapa a patra din playoff-ul Ligii a 3-a. Rasnovenii sunt pe locul patru in Seria a 5-a, cu 37 de puncte, iar zarnestenii sunt pe pozitia a doua, cu 43 de puncte. Partida este programata sambata, de la ora 17.00, iar vineri, de la ora 17.00 se va juca meciul dintre ACS Kids Tampa (locul trei, 39 puncte) si liderul AFC Campulung Muscel (51 puncte).In playout va fi, de asemenea, un duel intre echipe brasovene, SR si Ciucas ... citește toată știrea