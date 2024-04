Rasnovul a castigat derby-ul cu Zarnesti, Kids Tampa a fost invinsa de lider

Olimpic Cetate Rasnov s-a impus in duelul cu "vecinii" de la Olimpic Zarnesti, din etapa a patra a playoff-ului Seriei a 5-a din Liga a 3-a. Baietii lui Petre Lucian au castigat cu 4-1, cu un autogol semnat de Gavrila, o "dubla" a lui Rosu si un gol al lui Alupoaie, in timp ce pentru trupa lui Mihai Stere a inscris Alex Ilie.Liderul AFC Campulung Muscel a castigat pe ICIM, 2-1 cu Kids Tampa. Argesenii au condus inca dinainte de pauza, iar "ursii" lui Liviu Negoita au egalat arin Necula, in ... citește toată știrea