Rasnovul a incheiat campionatul pe podium

Olimpic Cetate Rasnov a incheiat pe podium editia 2021-2022 a Ligii a 3-a. Echipa lui Petre Lucian a invins cu 1-0, in ultima etapa din playoff, liderul AFC Odorheiu Secuiesc si a incheiat astfel pe pozitia a treia in Seria a 5-a. Golul echipei lui Petre Lucian a fost marcat de Staicu, in minutul 78.Trupa de sub Cetate a avut, astfel, cea mai buna clasare la final de campionat, de la promovarea obtinuta in 2016.In celalalt joc din playoff-ul C5, FC Pucioasa a invins cu 2-0 pe Sepsi OSK 2 ... citeste toata stirea