Rasnovul a invins Zarnestiul si isi consolideaza locul pe podium

Olimpic Cetate Rasnov a castigat duelul cu "vecinii" de la Olimpic Zarnesti, scor 2-0 (0-0). A marcat Druga, in minutul 65, respectiv in minutul 90+2, din penalty. Astfel, dupa 13 etape scurse din sezonul regulat, rasnovenii lui Lucian Petre sunt pe a treia treapta a podiumului, in Seria a 5-a a Ligii a 3-a, cu 21 de puncte.SR Brasov a pierdut duelul din deplasarea de la Odorheiu Secuiesc, cu echipa locala AFC, scor 2-1 (0-0). Carlo Danciu a deschis scorul pentru "galben-negri" (65), insa ... citeste toata stirea