Rasnovul a pierdut contactul cu locurile de baraj

Olimpic Cetate Rasnov a inceput cu stangul playoff-ul Ligii a 3-a, pierzand in deplasare la FC Pucioasa (1-0). Pentru damboviteni a inscris Marina, in minutul 52. In celalalt joc din "grupa promovare" a C5, AFC Odorheiu Secuiesc s-a impus cu 3-1 in fata formatiei secunde a lui Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Oaspetii au deschis scorul prin tanarul brasovean Iustin Grigore, iar harghitenii au egalat chiar inainte de pauzp, prin Mihai Savin (44). ... citeste toata stirea