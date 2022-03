Rasnovul a pierdut pe terenul liderului, dar ramane pe trei

Olimpic Cetate Rasnov a pierdut jocul din etapa a 18-a a Ligii a 3-a, ultima din sezonul regulat, 3-1 (2-1) pe terenul formatiei AFC Odorheiu Secuiesc.Cosmin Turcu a deschis scorul pentru rasnovenii lui Petre Lucian (29), insa liderul C5 a intors pana la pauza, prin Simo Csongor (31) si Alexandru Darius Pop (34). Fostul jucator al lui FC Brasov, Mihai Petra a stabilit apoi scorul final (64).Rasnovul isi pastreaza, in ciuda infrgangerii, pozitia a treia in clasament, iar in prima etapa din ... citeste toata stirea