Rasnovul a "spart gheata", primul succes acasa

Olimpic Cetate Rasnov a "spart gheata", a reusit prima victorie pe teren propriu in acest sezon. Nu oricum, ci la scor, 5-0 cu KSE Targu Secuiesc, in etapa a saptea din Liga a 3-a. Golurile echipei pregatite de Lucian Petre au fost marcate de Botia, Druga, Voicu, Rosu si Turcu. Cu acest success, rasnovenii trec pe podium, ocupand locul trei, cu 11 puncte, iar in urmatoarea etapa vor evolua in deplasare, pe terenul liderului CSO Plopeni.SR Brasov a remizat, pe Stadionul Tineretului, scor 1-1, ... citeste toata stirea