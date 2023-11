Olimpic Cetate Rasnov a castigat in "Derby-ul Tarii Barsei" si a urcat pe prima pozitie a clasamentului in Seria a 5-a a Ligii a 3-a. Baietii lui Petre Lucian s-au impus, pe teren propriu, in jocul cu SR Brasov, scor 3-0 (1-0). Un duel care nu a mai fost la fel de echilibrat ca in sezoanele precedente, lotul "galben-negrilor" lui Ionel Parvu fiind alcatuit, in mare masura, din juniori. Au marcat Voicu (11), Druga (76-penalty) si Nicoloiu (83), iar Virlan a ratat un penalty in prelungiri, sutul ... citeste toata stirea