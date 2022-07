Rasnovul s-a reunit, urmeaza Zarnestiul si SR-ul

Echipele brasovene din Liga a 3-a revin, usor, usor, dupa vacanta de vara. Primii s-au reunit cei de la Olimpic Cetate, sub comanda lui Petre Lucian, care se afla pe banca Rasnovului de un an si jumatate. Rasnovenii, care au incheiat pe podiumul Seriei a 5-a in stagiunea precedenta, au revenit la antrenamente in urma cu o saptamana si au disputat, deja si un meci amical. Sambata, adversar le-a fost FC Brasov, scorul fiind favorabil echipei din Liga a 2-a, 3-0.Olimpic Zarnesti, echipa care ... citeste toata stirea