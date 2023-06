Este revolutie la Parma dupa ratarea promovarii in Serie A. Cruciatii au fost eliminati in semifinalele play-off-ului de Cagliari, cu 2-3 si 0-0. Acum, americanul Krause pregateste curatenia de vara. Pe de alta parte, exista si cativa jucatori care vor sa ajunga intr-un campionat mai puternic, dupa stagiunea petrecuta in Serie B. Franco Vazquez este primul jucator care pleaca de la Parma in aceasta vara. Atacantul de 34 de ani nu isi prelungeste contractul ce expira la finalul lunii si va fi o ... citeste toata stirea