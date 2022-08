Raul Rusescu s-a intors in Romania!

Clubul Concordia Chiajna a anuntat, miercuri, ca a obtinut serviciile atacantului Raul Rusescu.Atacantul Raul Rusescu (34 de ani) revine in Romania, dupa un an de la despartirea de Academica Clinceni, cu care a jucat in play-off-ul Superligii.Triplu campion al Romaniei, de doua ori cu FCSB si o data cu Unirea Urziceni si golgheterul Superligii in sezonul 2012-2013, cu 21 de goluri, Raul Rusescu a ales sa revina in tara, in aceasta vara, dupa startul sezonului.Raul Rusescu s-a inteles cu ... citeste toata stirea