Razboiul declansat de rusi in Ucraina, lasa urme adanci si in lumea sportului

Sportivii ucraineni sunt departe de familiile lor si privesc neputinciosi cum tara lor este distrusa. Tanara Marta Kostyuk (foto), numarul 60 WTA, s-a implicat in razboiul declansat in tara ei si a postat in repetate randuri imagini cu atrocitatile din Ucraina. Intr-un interviu acordat CNN, Marta Kostyuk, jucatoare de tenis a carei familie este in Ucraina, a facut o serie de declaratii cu impact puternic. Tanara sportiva a recunoscut ca i-au trecut multe ganduri "negre" prin cap in ultimele ... citeste toata stirea