Razbunarea lui Emre Can

Borussia Dortmund a reusit o performanta uriasa si s-a calificat in finala Ligii Campionilor, dupa ce a trecut cu 2-0 la general de Paris Saint-Germain. Un jucator extrem de important in campania echipei de pe Signal Iduna Park a fost capitanul Emre Can (foto), care nu a ezitat dupa meci sa le dea replica celor care l-au contestat in ultima vreme. Borussia Dortmund s-a calificat in finala Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Paris Saint-Germain cu scorul de 1-0 (0-0), marti seara, ... citește toată știrea