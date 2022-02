Razvan Horj, "gazar" pentru doi ani si jumatate

Razvan Horj (26 de ani) a semnat cu Petrolul un contract pe doi ani si jumatate dupa ce pe 14 februarie si-a reziliat intelegereea cu Gaz Metan Medias. Ca sa poata pleca liber de contract de la echipa din Ardeal, Horj a renuntat la toti banii pe care ii avea de luat. Horj a mai jucat in cariera la CFR Cluj, Viitorul (actuala Farul), FC Voluntari, U Cluj si Minaur Baia Mare. De asemenea, in strainatate a evoluat in Ungaria, la Ujpest FC, in sezonul ... citeste toata stirea