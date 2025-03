Razvan Lucescu a incheiat sezonul regulat cu o infrangere

Echipa greaca Kallithea a invins duminica seara, pe teren propriu, scor 2-1, formatia PAOK Salonic, in ultima etapa a sezonului regular din Super League.Echipa lui Razvan Lucesci a marcat primul gol al meciului, in minutul 2, prin Kiril Despodov. Alfarela a egalat in minutul 14 pentru gazde, care au controlat finalul reprizei. Mai intai Demethryus a ratat un penalti pentru Kallithea, in minutul ... citește toată știrea