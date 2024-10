Razvan Lucescu a transferat din Bundesliga chiar inaintea meciului cu FCSB

FCSB se va deplasa la Salonic pentru duelul cu PAOK din etapa a doua a fazei principale din Europa League. Partida va incepe de la ora 22:00 si va fi transmisa in direct la Prima Sport 1 si online pe PrimaPlay.ro.Cu doar doua zile inaintea partidei FCSB - PAOK, trupa lui Razvan Lucescu a batut palma cu un portar care a bifat 175 de prezente in Bundesliga.Este vorba despre Jiri Pavlenka (foto), portar ceh in varsta de 32 de ani, ajuns la greci ca jucator liber de contract, dupa ce in ultimul ... citește toată știrea