Razvan Lucescu a urcat pe locul doi in Grecia

Echipa greaca PAOK Salonic, pregatita de antrenorul roman Razvan Lucescu, s-a impus duminica, in deplasare, scor 3-1, in fata echipei Panetolikos, in etapa a 24-a din Super Liga greaca.Gazdele au condus cu 1-0, din minutul 5, cu golul lui Chatzitheodoridis, iar PAOK a fost nevoita sa lupte pentru a pleca cu puncte de la Agrinion. Elevii lui Lucescu jr au egalat prin autogolul lui Torrejon, din minutul 72, ... citește toată știrea