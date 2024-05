Razvan Lucescu, din nou campion in Grecia

Antrenorul roman Razvan Lucescu (foto) a cucerit titlul de campion al Greciei la fotbal cu PAOK Salonic, dupa victoria cu 2-1 pe terenul concitadinei Aris Salonic, reusita duminica seara, in ultima etapa din playoff. PAOK s-a impus cu emotii, dupa ce a jucat ultima parte a meciului in zece oameni, in urma eliminarii fundasului Gianni Michailidis (78). PAOK a deschis scorul prin spaniolul Brandon Thomas (30), Aris a egalat prin alt spaniol, Loren Moron (47), victoria oaspetilor fiind adusa de ... citește toată știrea