Razvan Lucescu, pas gresit in lupta pentru titlu

PAOK a facut un nou pas gresit in lupta pentru titlu in Grecia. Trupa pregatita de Razvan Lucescu a remizat duminica seara pe teren propriu in compania ultimei clasate, Athens Kallithea. PAOK a inceput in forta partida si a deschis scorul in minutul 21, prin Konstantelias, oaspetii urmand sa egaleze in minutul 58, prin Loukinas.Gruparea fostului tehnician al lui FC Brasov a lovit din nou in ... citește toată știrea