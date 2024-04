Razvan Lucescu s-a dezlantuit la conferinta de presa

Razvan Lucescu (foto) s-a dezlantuit la conferinta de presa de dupa meciul PAOK - AEK, scor 3-2. Antrenorul roman a obtinut o victorie dramatica si a reintrat in calculele pentru titlu. Echipa lui Lucescu Jr a revenit de la 1-2, iar golul victoriei a fost marcat in minutul 90. PAOK s-a apropiat astfel la patru puncte de AEK, dar are si un meci in minus. Razvan Lucescu si-a felicitat jucatorii si a avut un mesaj vehement pentru contestatari. Este convins ca PAOK face unul dintre cele mai bune ... citește toată știrea