Razvan Lucescu, victorie cu Asteras

PAOK Salonic, condusa de antrenorul roman Razvan Lucescu, a invins, pe teren propriu, scor 2-0, formatia Asteras, in etapa a 25-a din Super League, campionatul Greciei. PAOK a marcat primul gol in minutul 24, prin Taison, din pasa lui Samatta. Oaspetii au primit un penalti in minutul 33, dar dupa ... citește toată știrea