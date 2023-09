AS Roma a invins duminica, pe teren propriu, scor 7-0, formatia Empoli, in etapa a patra din Serie A. Razvan Marin (foto) nu a jucat pentru oaspeti. AS Roma s-a distrat cu Empoli. Elevii lui Jose Mourinho au avut 3-0 la pauza, cu goluri marcate de Dybala (in minutul 3, din penalti), Renato Sanches (min. 8) si un autogol al lui Alberto Grassi (min. 35). In partea a doua, romanii au facut repede 4-0, cu al doilea gol ... citeste toata stirea